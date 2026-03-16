Bakıda moped divara çırpılıb, sürücü ölüb
Hadisə
- 16 mart, 2026
- 09:09
Bakıda moped divara çırpılıb.
"Report" xəbər verir ki, 2005-ci il təvəllüdlü Mayılov Hüseyn Mayıl oğlu idarə etdiyi "Champ" markalı moped ilə Xəzər rayonu, Şağan qəsəbəsində küçədə hərəkətdə olarkən mopedin divara çırpılması nəticəsində aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
