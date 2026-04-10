İsrailin maliyyə naziri ölkənin sərhədlərinin genişləndirilməsinin tərəfdarıdır
- 10 aprel, 2026
- 04:32
İsrailin maliyyə naziri, "Dini sionizm" Partiyasının lideri Besalel Smotriç Qəzza zolağını, Livanın cənubunu və Suriyanın sərhəd ərazilərini ilhaq etməklə ölkənin sərhədlərinin genişləndirilməsinin vacibliyini bildirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Ynet" portalı məlumat yayıb.
Qeyd olunur ku, B.Smotriç bu açıqlamanı Fələstin ərazilərində yeni yəhudi məskunlaşması olan Maoz-Tzurun təməlqoyma mərasimində verib. Qərb sahilində məskunlaşma fəaliyyətinə nəzarət edən siyasətçi İsrailin hazırkı hərbi kampaniyalarının siyasi qərarlarla dəstəklənməli olduğunu vurğulayıb.
"Qəzzada sərhədlərimizi genişləndirəcək siyasi addım, Livanda sərhədlərimizi müdafiə edilə bilən nöqtələrdə Litani çayına qədər genişləndirəcək qətiyyətli siyasi addım və Suriyada ən azı Hermon dağının zirvəsi və bufer zonası ətrafındakı əraziləri əhatə edən qətiyyətli siyasi addım olacaq", - o bildirib.
B.Smotriçin sözlərinə görə, bu cür tədbirlər Yaxın Şərqin reallıqlarına uyğundur və İsrailin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün zəruridir.
"Bölgəmizdə məhz buna hörmət olunur və təhlükəsizliyimizi təmin etmək üçün bu, vacibdir", - nazir əlavə edib.