İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    İsrailin maliyyə naziri ölkənin sərhədlərinin genişləndirilməsinin tərəfdarıdır

    Digər ölkələr
    • 10 aprel, 2026
    İsrailin maliyyə naziri, "Dini sionizm" Partiyasının lideri Besalel Smotriç Qəzza zolağını, Livanın cənubunu və Suriyanın sərhəd ərazilərini ilhaq etməklə ölkənin sərhədlərinin genişləndirilməsinin vacibliyini bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Ynet" portalı məlumat yayıb.

    Qeyd olunur ku, B.Smotriç bu açıqlamanı Fələstin ərazilərində yeni yəhudi məskunlaşması olan Maoz-Tzurun təməlqoyma mərasimində verib. Qərb sahilində məskunlaşma fəaliyyətinə nəzarət edən siyasətçi İsrailin hazırkı hərbi kampaniyalarının siyasi qərarlarla dəstəklənməli olduğunu vurğulayıb.

    "Qəzzada sərhədlərimizi genişləndirəcək siyasi addım, Livanda sərhədlərimizi müdafiə edilə bilən nöqtələrdə Litani çayına qədər genişləndirəcək qətiyyətli siyasi addım və Suriyada ən azı Hermon dağının zirvəsi və bufer zonası ətrafındakı əraziləri əhatə edən qətiyyətli siyasi addım olacaq", - o bildirib.

    B.Smotriçin sözlərinə görə, bu cür tədbirlər Yaxın Şərqin reallıqlarına uyğundur və İsrailin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün zəruridir.

    "Bölgəmizdə məhz buna hörmət olunur və təhlükəsizliyimizi təmin etmək üçün bu, vacibdir", - nazir əlavə edib.

    İsrail Besalel Smotriç Yaxın Şərqdə eskalasiya
    Смотрич выступил за расширение границ Израиля

    Son xəbərlər

    04:32

    İsrailin maliyyə naziri ölkənin sərhədlərinin genişləndirilməsinin tərəfdarıdır

    Digər ölkələr
    03:56

    Sloveniya "Black Cube"un əməkdaşlarının ərazisinə girişini qadağan edəcək

    Digər ölkələr
    03:37

    Tramp İranı Hörmüz boğazından istifadəyə görə ödəniş almamağa çağırıb

    Digər ölkələr
    03:24

    Livanlı nazir: İsraillə danışıqlar atəşkəs rejimində aparılmalıdır

    Digər ölkələr
    02:48

    İranın Ali liderinin müşaviri bombardman zamanı aldığı xəsarətlərdən ölüb

    Region
    02:39

    Bosniya və Herseqovinada on minlərlə sürücü yeni sərhəd qaydaları səbəbindən işini itirə bilər

    Digər ölkələr
    02:15

    İsrailin İstanbuldakı Baş Konsulluğu qarşısındakı silahlı insidentlə bağlı saxlanılanların sayı 16-ya çatıb

    Region
    01:44

    KİV: Putinin xüsusi nümayəndəsi ABŞ-də Trampın nümayəndələri ilə görüşüb

    Digər ölkələr
    01:20

    Zelenski Pasxa atəşkəsi elan edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti