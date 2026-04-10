Смотрич выступил за расширение границ Израиля

Министр финансов Израиля, лидер партии "Религиозный сионизм" Бецалель Смотрич заявил о необходимости расширения границ страны за счет аннексии сектора Газа, южных районов Ливана и приграничных территорий Сирии.

Отмечается, что соответствующее заявление Смотрич сделал на церемонии закладки первого камня для нового еврейского поселения Маоз-Цур на палестинских территориях. Политик, курирующий в правительстве поселенческую деятельность на Западном берегу реки Иордан, подчеркнул, что текущие военные кампании Израиля должны быть закреплены политическими решениями.

"Будет политический шаг в Газе, который расширит наши границы, будет решающий политический шаг в Ливане, который расширит наши границы до реки Литани на выгодных для обороны рубежах, и будет решающий политический шаг в Сирии, по меньшей мере [с присоединением территорий вокруг] вершины горы Хермон и буферной зоны", - заявил он.

По словам Смотрича, такие меры соответствуют реалиям Ближнего Востока и необходимы для обеспечения безопасности Израиля.

"Именно это уважают в нашем регионе, и именно это необходимо для обеспечения нашей безопасности", - добавил министр.