В Баку мопед врезался в стену, водитель погиб
- 16 марта, 2026
- 09:20
В поселке Шаган Хазарского района Баку произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает Report, Маилов Гусейн Маил оглу (2005 г.р.) на мопеде марки Champ врезался в стену.
От полученных травм водитель скончался на месте ДТП.
По факту ведется расследование.
