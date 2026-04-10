"Reuters": ABŞ İsrail və Livan arasında atəşkəslə bağlı görüş planlaşdırır
Digər ölkələr
- 10 aprel, 2026
- 04:49
ABŞ Dövlət Departamenti mümkün atəşkəsi müzakirə etmək üçün İsrail və Livan nümayəndələri arasında görüş keçirməyi planlaşdırır.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə "Reuters" ABŞ Dövlət Departamentindəki mənbəyə istinadən məlumat yayıb.
Qeyd olunur ki, görüşün gələn həftə keçirilməsi planlaşdırılır.
Təfərrüatlar açıqlanmır.
