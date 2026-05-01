    "Sabah" son 18 mövsümdə Azərbaycanda ilk çempionluğunu yaşayan yeganə komandadır

    • 01 may, 2026
    • 09:13
    "Sabah" son 18 mövsüm ərzində Azərbaycan futbolunda ilk çempionluğunu yaşayan yeganə komandadır.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasının (PFL) rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, Premyer Liqanın PFL bayrağı altında keçirildiyi illərdə heç bir klub ilk çempionluğunu bayram etməyib.

    Masazır təmsilçisinədək sonuncu yeni çempion 2007/2008 mövsümündə ilk titulunu əldə edən "İnter" olub.

    Bundan əlavə, Valdas Dambrauskasın baş məşqçisi olduğu kollektiv 1992-ci ildən keçirilən turnirin tarixinə 9-cu çempion kimi düşüb.

    Cari mövsümə qədər 8 komanda bu titula sahib çıxıb. "Qarabağ" 12, "Neftçi" 9, "Kəpəz" 3, "Şəmkir", "Bakı", "İnter" (indiki "Şamaxı") hərəyə 2, "Turan" və "Xəzər Lənkəran" hərəyə 1 dəfə ölkənin ən güclüsü olub.

    Xatırladaq ki, "Sabah" Misli Premyer Liqasında sona 4 tur qalmış birinciliyi rəsmiləşdirib.

    Azərbaycan çempionları:

    1992. "Neftçi"

    1993. "Qarabağ"

    1993/1994. "Turan"

    1994/1995. "Kəpəz"

    1995/1996. "Neftçi"

    1996/1997. "Neftçi"

    1997/1998. "Kəpəz"

    1998/1999. "Kəpəz"

    1999/2000. "Şəmkir"

    2000/2001. "Şəmkir"

    2001/2002. Yarımçıq qalıb

    2002/2003. Keçirilməyib

    2003/2004. "Neftçi"

    2004/2005. "Neftçi"

    2005/2006. "Bakı"

    2006/2007. "Xəzər Lənkəran"

    2007/2008. "İnter"

    2008/2009. "Bakı"

    2009/2010. "İnter"

    2010/2011. "Neftçi"

    2011/2012. "Neftçi"

    2012/2013. "Neftçi"

    2013/2014. "Qarabağ"

    2014/2015. "Qarabağ"

    2015/2016. "Qarabağ"

    2016/2017. "Qarabağ"

    2017/2018. "Qarabağ"

    2018/2019. "Qarabağ"

    2019/2020. "Qarabağ"

    2020/2021. "Neftçi"

    2021/2022. "Qarabağ"

    2022/2023. "Qarabağ"

    2023/2024. "Qarabağ"

    2024/2025. "Qarabağ"

    2025/2026. "Sabah"

    00:55

    Balakəndə ağır yol-nəqliyyat hadisəsi ölümlə nəticələnib

    00:20

    Tramp İranla bağlı seçimlərini açıqlayıb: Əbədi yox etmək və ya razılaşmaq

    00:09

    Zahid Oruc: Avroparlamentdə Nürnberqdə mühakimə olunanlara da bəraət tələb edərdilər

    23:50

    Çin BMT-nin Livandakı missiyasının dayandırılmasına qarşıdır

    23:34

    Ağ Ev Konqresə İranla müharibənin bitdiyini bəyan edib

    23:31

    SEPAH: Xamenei Fars körfəzinin idarə olunması qaydasını müəyyən edəcək

    23:14

    TƏBİB Ağdamda yol qəzasında xəsarət alanların son vəziyyətini açıqlayıb - YENİLƏNİB-2

    22:56

    Tramp Konqresdən İrana qarşı hərbi əməliyyatların müddətini uzatmağı xahiş etməyəcək

    22:34

    Azərbaycan EBRD ilə Naxçıvanın nəqliyyat infrastrukturunun inkişafını müzakirə edib

