    NDU ilə Çin Elmlər Akademiyası arasında əməkdaşlıq – NDU-nun gənc tədqiqatçıları üçün Çində təhsil imkanı

    NDU ilə Çin Elmlər Akademiyası arasında əməkdaşlıq – NDU-nun gənc tədqiqatçıları üçün Çində təhsil imkanı

    Naxçıvan Dövlət Universiteti Çin Elmlər Akademiyası ilə strateji elmi əməkdaşlığa başlayır.

    NDU magistrantları və doktorantları üçün Çində təhsil imkanı yaranır. Naxçıvan Dövlət Universitetinin nümayəndə heyətinin Çin Xalq Respublikasına səfəri çərçivəsində Çin Elmlər Akademiyasının Fizika, Kimya və Texniki Elmlər İnstitutunun rəhbərliyi ilə keçirilən rəsmi görüşdə bu barədə ilkin razılığa gəlinib.

    Görüş zamanı tərəflər arasında elmi tədqiqat və akademik əməkdaşlığın genişləndirilməsi istiqamətində mühüm məsələlər ətraflı müzakirə olunub.

    Müzakirələrin əsas istiqamətlərindən biri NDU magistrantlarının adıçəkilən institutda doktorantura təhsili imkanlarının yaradılması olub. Bununla yanaşı, universitetin magistrant və doktorantları üçün birgə elmi rəhbərlik mexanizmlərinin tətbiqi məsələsi diqqət mərkəzində saxlanılıb, bu sahədə fikir mübadiləsi aparılıb və ilkin razılaşmalar əldə edilib.

    Görüşdə həmçinin yaşıl enerji, nanomateriallar, quru və ekstremal iqlim şəraitində enerji və material texnologiyaları, kimya, fizika və tətbiqi fizika sahələrində ortaq elmi-tədqiqat layihələrinin həyata keçirilməsi məsələləri geniş şəkildə müzakirə olunub.

    Eyni zamanda beynəlxalq elmi əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsi məqsədilə birgə elmi jurnalın təsis edilməsi təşəbbüsü müsbət qarşılanıb və bu istiqamətdə konkret addımların atılması barədə razılıq əldə olunub.

