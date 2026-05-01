Azərbaycanın sənaye müəssisəsinin mənfəəti 5 dəfə azalıb
Sənaye
- 01 may, 2026
- 09:01
"Neftqazmaş" ASC 2025-ci ili 128 min manat xalis mənfəətlə başa vurub.
"Report" xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilə nisbətən 5,1 dəfə azdır.
Bu il yanvarın 1-nə "Neftqazmaş"ın aktivləri 4,518 milyon manat olub ki, bu da illik müqayisədə 18,1 % çoxdur.
Hesabat dövründə şirkətin öhdəlikləri 8,9 % artaraq 1,006 milyon manata, balans kapitalı isə 21,1 % artaraq 3,513 milyon manata çatıb.
Xatırladaq ki, "Neftqazmaş" 2002-ci ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 768 min manatdır.
