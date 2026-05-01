    Azərbaycanın sənaye müəssisəsinin mənfəəti 5 dəfə azalıb

    "Neftqazmaş" ASC 2025-ci ili 128 min manat xalis mənfəətlə başa vurub.

    "Report" xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilə nisbətən 5,1 dəfə azdır.

    Bu il yanvarın 1-nə "Neftqazmaş"ın aktivləri 4,518 milyon manat olub ki, bu da illik müqayisədə 18,1 % çoxdur.

    Hesabat dövründə şirkətin öhdəlikləri 8,9 % artaraq 1,006 milyon manata, balans kapitalı isə 21,1 % artaraq 3,513 milyon manata çatıb.

    Xatırladaq ki, "Neftqazmaş" 2002-ci ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 768 min manatdır.

    01:18

    Makron III Çarlzın fransız dili ilə bağlı zarafatına cavab verib

    Balakəndə ağır yol-nəqliyyat hadisəsi ölümlə nəticələnib

    Tramp İranla bağlı seçimlərini açıqlayıb: Əbədi yox etmək və ya razılaşmaq

    Zahid Oruc: Avroparlamentdə Nürnberqdə mühakimə olunanlara da bəraət tələb edərdilər

    Çin BMT-nin Livandakı missiyasının dayandırılmasına qarşıdır

    Ağ Ev Konqresə İranla müharibənin bitdiyini bəyan edib

    SEPAH: Xamenei Fars körfəzinin idarə olunması qaydasını müəyyən edəcək

    TƏBİB Ağdamda yol qəzasında xəsarət alanların son vəziyyətini açıqlayıb - YENİLƏNİB-2

    Tramp Konqresdən İrana qarşı hərbi əməliyyatların müddətini uzatmağı xahiş etməyəcək

