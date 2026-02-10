Макрон заявил о нарастающих вызовах для Европы

Европа сталкивается с серьезными геополитическими и экономическими вызовами.

Как передает Report, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью Le Monde и европейским СМИ.

"Сегодня Европа сталкивается с огромным вызовом в мире, охваченном хаосом. США, которые, как считалось, всегда будут обеспечивать безопасность Европы, теперь ставят это под сомнение, а Россия больше не поставляет нам дешевые энергоресурсы, как это было ранее. В то же время Китай из важного экспортного рынка Европы превращается во все более жесткого конкурента", - сказал он.

По его словам, торговый профицит Китая с остальным миром достиг $1 трлн, при этом треть приходится на США и треть - на Европу. Одновременно Вашингтон ввел таможенные пошлины на европейские товары. "По сути, мы переживаем двойной кризис: торговое давление со стороны Китая и высокую нестабильность со стороны США", - отметил французский лидер.

Также Макрон добавил, что Европе предстоит вести три ключевые "битвы": в сфере безопасности и обороны, технологий зеленого перехода, а также в развитии искусственного интеллекта и квантовых технологий.

"Во всех этих областях мы инвестируем значительно меньше, чем Китай и США. Если ЕС не предпримет шаги в ближайшие 3-5 лет, то он рискует потерять позиции в этих секторах. И чтобы инвестиции сохраняли целостность внутреннего рынка и не усугубляли его фрагментацию, их нельзя оставлять на усмотрение отдельных стран - это должно быть совместное, общеевропейское вложение", - заявил президент Франции.