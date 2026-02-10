В Азербайджане могут создать национальную сеть Соглашения мэров

В рамках инициативы Европейского союза "Соглашение мэров по климату и энергии" планируется подписание Меморандума о взаимопонимании с городом Мингячевир.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель команды проекта технической помощи для подписантов Соглашения мэров в Азербайджане Витольд Сарториус на мероприятии, организованном Минэнерго и ЕС.

По его словам, ключевая цель проекта - наладить горизонтальное взаимодействие между городами, а также создать в Азербайджане национальную сеть Соглашения мэров.

"Сегодня мы готовы подписать Меморандум о взаимопонимании между тремя нашими партнерами по проекту - Мингячевиром, НПО EKOT и Национальной ассоциацией городских муниципалитетов Азербайджана", - сказал Сарториус.

Он отметил, что документ станет основой для создания Координационного совета.

"Цель этой сети - помочь городам делиться своим опытом, объединять усилия для защиты климатических и энергетических интересов на местном уровне, а также совместно искать источники финансирования. Таким образом, первый шаг сделан, и я надеюсь, что через несколько лет мы увидим очень сильную национальную сеть Соглашения мэров в Азербайджане", - заявил Сарториус.