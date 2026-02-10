В Румынии свыше 1 500 мэрий объявили забастовку против реформ правительства

Более 1 500 мэрий в Румынии объявили забастовку в связи с запланированными правительством реформами публичной администрации.

Как передает Report, об этом сообщают румынские СМИ.

Забастовка начнется сегодня перед съездом представителей органов местного самоуправления, где планируется выступление премьера Румынии Илие Боложана.

Ранее он заявил, что если органы местного самоуправления не смогут наладить работу с меньшим персоналом и меньшими расходами, то вероятно, встанет вопрос об административно-территориальной реорганизации.

"Мы больше не можем передавать большие суммы местным органам власти. Румыны должны знать о ситуации: в Европе все доходы, которые собирают городские власти, – местные налоги, налоги на недвижимость – обычно покрывают все их расходы; в Румынии весь местный доход покрывает лишь четверть расходов. Поэтому это большая проблема. Мы являемся страной с наибольшими расходами из госбюджета на местные нужды", – объясняет Боложан.