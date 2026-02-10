Rumıniyada 1 500-dən çox bələdiyyə tətil elan edib
Digər ölkələr
- 10 fevral, 2026
- 13:10
Rumıniyada 1 500-dən çox bələdiyyə hökumətin planlaşdırdığı ictimai idarəetmə islahatları ilə əlaqədar tətil elan edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rumıniya KİV-ləri məlumat yayıb.
Tətil bu gün yerli özünüidarəetmə orqanları nümayəndələrinin qurultayından əvvəl başlayacaq. Qurultayda Rumıniyanın Baş naziri İlie Bolojanın çıxışı planlaşdırılır.
Daha əvvəl o bəyan etmişdi ki, əgər yerli özünüidarəetmə orqanları daha az işçi heyəti və daha az xərclə fəaliyyət göstərə bilməsə, çox güman ki, inzibati-ərazi islahatı məsələsi gündəmə gələcək.
Son xəbərlər
13:29
Lukaşenko: Sərhədlərimizdə, xüsusilə Polşa tərəfindən hərbi fəallığın artırılması narahatlıq doğururDigər ölkələr
13:27
Peskov: Ukrayna üzrə danışıqların bərpasına ümid edirikDigər ölkələr
13:26
MM uşaq hüquqları ilə bağlı bir neçə qanuna dəyişiklikləri I oxunuşda qəbul edibMilli Məclis
13:25
"Uşaq hüquqları haqqında" yeni qanun layihəsi ilk oxunuşda qəbul edilibMilli Məclis
13:14
"Neftçi" yeni futbolçusunun transferini açıqlayıbFutbol
13:10
Rumıniyada 1 500-dən çox bələdiyyə tətil elan edibDigər ölkələr
13:07
Alen Simonyan: ABŞ-nin vitse-prezidentinin Ermənistana səfəri yeni imkanlar açacaqRegion
13:07
Neymar zədəsini sağaldıbFutbol
13:03