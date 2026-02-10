İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Rumıniyada 1 500-dən çox bələdiyyə tətil elan edib

    Digər ölkələr
    • 10 fevral, 2026
    • 13:10
    Rumıniyada 1 500-dən çox bələdiyyə tətil elan edib

    Rumıniyada 1 500-dən çox bələdiyyə hökumətin planlaşdırdığı ictimai idarəetmə islahatları ilə əlaqədar tətil elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rumıniya KİV-ləri məlumat yayıb.

    Tətil bu gün yerli özünüidarəetmə orqanları nümayəndələrinin qurultayından əvvəl başlayacaq. Qurultayda Rumıniyanın Baş naziri İlie Bolojanın çıxışı planlaşdırılır.

    Daha əvvəl o bəyan etmişdi ki, əgər yerli özünüidarəetmə orqanları daha az işçi heyəti və daha az xərclə fəaliyyət göstərə bilməsə, çox güman ki, inzibati-ərazi islahatı məsələsi gündəmə gələcək.

    Rumıniya Bələdiyyə islahat
    В Румынии свыше 1 500 мэрий объявили забастовку против реформ правительства

    Son xəbərlər

    13:29

    Lukaşenko: Sərhədlərimizdə, xüsusilə Polşa tərəfindən hərbi fəallığın artırılması narahatlıq doğurur

    Digər ölkələr
    13:27

    Peskov: Ukrayna üzrə danışıqların bərpasına ümid edirik

    Digər ölkələr
    13:26

    MM uşaq hüquqları ilə bağlı bir neçə qanuna dəyişiklikləri I oxunuşda qəbul edib

    Milli Məclis
    13:25

    "Uşaq hüquqları haqqında" yeni qanun layihəsi ilk oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    13:14

    "Neftçi" yeni futbolçusunun transferini açıqlayıb

    Futbol
    13:10

    Rumıniyada 1 500-dən çox bələdiyyə tətil elan edib

    Digər ölkələr
    13:07

    Alen Simonyan: ABŞ-nin vitse-prezidentinin Ermənistana səfəri yeni imkanlar açacaq

    Region
    13:07

    Neymar zədəsini sağaldıb

    Futbol
    13:03

    Azərbaycan ABŞ-dən kondisioner tədarükünü bərpa edib

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti