Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Лукашенко заявил о необходимости укрепления обороноспособности Беларуси

    Другие страны
    • 10 февраля, 2026
    • 13:06
    Лукашенко заявил о необходимости укрепления обороноспособности Беларуси

    Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости дальнейшего укрепления обороноспособности страны.

    Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом президент Беларуси сказал на совещании по вопросам оснащения вооруженных сил и развития военно-промышленного комплекса страны.

    По его словам, в современных реалиях только государство, способное обеспечить свою военную безопасность, может считаться самодостаточным.

    Лукашенко отметил, что укрепление обороноспособности обусловлено политикой соседних стран.

    "Хотим мы или нет, я давно об этом предупреждал белорусский народ, вы тем более знаете об этом, нам придется укреплять нашу обороноспособность. <...> Наращивание военной активности у границ Беларуси, особенно со стороны Польши, вызывает беспокойство. Мы понимаем, что это не случайность. Люди деньги просто так на танки и боеприпасы не тратят", - сказал Лукашенко.

    Беларусь Александр Лукашенко Польша обороноспособность
    Ты - Король

    Последние новости

    13:19

    Песков: Москва рассчитывает на скорое возобновление переговоров по Украине

    Другие страны
    13:06

    Лукашенко заявил о необходимости укрепления обороноспособности Беларуси

    Другие страны
    13:04

    Ален Симонян: Визит вице-президента США в Армению откроет новые возможности

    В регионе
    13:04

    Эми Карлон: Визит делегации США в Баку внесет вклад в реализацию Вашингтонских договоренностей

    Внешняя политика
    13:01
    Фото

    Лейла Алиева посетила выставку "Восходящий свет"

    Культура
    12:59

    В Румынии свыше 1 500 мэрий объявили забастовку против реформ правительства

    Другие страны
    12:57

    ММ исключил дополнительное образование из госоплаты для лиц с особыми потребностями

    Милли Меджлис
    12:50

    Парламент Азербайджана одобрил в третьем чтении поправки к закону о патентах

    Милли Меджлис
    12:49

    Завтра в Азербайджане ожидаются снег и гололед

    Экология
    Лента новостей