Лукашенко заявил о необходимости укрепления обороноспособности Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости дальнейшего укрепления обороноспособности страны.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом президент Беларуси сказал на совещании по вопросам оснащения вооруженных сил и развития военно-промышленного комплекса страны.

По его словам, в современных реалиях только государство, способное обеспечить свою военную безопасность, может считаться самодостаточным.

Лукашенко отметил, что укрепление обороноспособности обусловлено политикой соседних стран.

"Хотим мы или нет, я давно об этом предупреждал белорусский народ, вы тем более знаете об этом, нам придется укреплять нашу обороноспособность. <...> Наращивание военной активности у границ Беларуси, особенно со стороны Польши, вызывает беспокойство. Мы понимаем, что это не случайность. Люди деньги просто так на танки и боеприпасы не тратят", - сказал Лукашенко.