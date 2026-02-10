İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Digər ölkələr
    • 10 fevral, 2026
    • 13:29
    Lukaşenko: Sərhədlərimizdə, xüsusilə Polşa tərəfindən hərbi fəallığın artırılması narahatlıq doğurur
    Aleksandr Lukaşenko

    Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko ölkənin müdafiə qabiliyyətinin daha da gücləndirilməsinin vacibliyini bəyan edib.

    "Report" BELTA-ya istinadən xəbər verir ki, bunu Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko silahlı qüvvələrin təchizatı və ölkənin hərbi-sənaye kompleksinin inkişafı məsələlərinə həsr olunmuş müşavirədə deyib.

    Onun sözlərinə görə, müasir reallıqlarda yalnız öz hərbi təhlükəsizliyini təmin edə bilən dövlət suveren dövlət hesab oluna bilər.

    Lukaşenko qeyd edib ki, müdafiə qabiliyyətinin gücləndirilməsi qonşu ölkələrin siyasəti ilə şərtlənir.

    "İstəsək də, istəməsək də, mən Belarus xalqını bu barədə çoxdan xəbərdar etmişəm, biz müdafiə qabiliyyətimizi gücləndirməli olacağıq. Belarus sərhədlərində, xüsusilə Polşa tərəfindən hərbi fəallığın artırılması narahatlıq doğurur. Biz bunun təsadüf olmadığını başa düşürük. İnsanlar pulu tanklara və döyüş sursatlarına elə-belə xərcləmirlər", - prezident vurğulayıb.

    Belarus Aleksandr Lukaşenko müdafiə qabiliyyəti
