    Япония будет закупать для Украины нелетальное снаряжение

    Другие страны
    • 10 февраля, 2026
    • 04:45
    Япония будет закупать для Украины нелетальное снаряжение

    Правительство Японии приняло решение присоединиться к созданной НАТО программе поддержки Украины PURL, в рамках которой будет закупать снаряжение американского производства для последующей передачи Киеву.

    Как передает Report, об этом сообщило японское общественное телевидение.

    Подчеркивается, что средства японской стороны будут направляться исключительно на приобретение нелетального оборудования и снаряжения. В частности, речь идет о радиолокационных системах и бронежилетах. Отмечается, что Япония уже уведомила о своем решении несколько государств - членов НАТО и саму Украину.

    Программа PURL была создана НАТО летом 2025 года в ответ на решение США прекратить безвозмездные поставки оружия Киеву. Согласно этой программе, Киев формулирует свои военные потребности, а страны ЕС выделяют деньги, закупают эти вооружения у США и отдают их Украине бесплатно.

    Yaponiya Ukrayna üçün ölümcül olmayan ləvazimatlar satın alacaq
