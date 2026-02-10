Reuters: США хотят отказаться от ведущей роли в двух штабах НАТО

США планируют отказаться от ведущей роли в управлении двумя военными командными центрами НАТО, одновременно взяв под контроль центр управления всеми морскими операциями альянса.

Как передает Report, об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на информированный источник.

По данным издания, Вашингтон намерен передать Великобритании контроль над командованием объединенных сил НАТО в Норфолке (штат Вирджиния), а Италии – укомплектование персоналом командования объединенных сил альянса в Неаполе.

При этом США планируют взять под свое управление командование союзных морских сил НАТО – ключевой центр управления всеми морскими силами альянса, расположенный в графстве Хартфордшир в Великобритании.

План реорганизации предполагает, что Германия и Польша возьмут на себя командование объединенных сил НАТО в Брюнссуме, Нидерланды. Сейчас этим занимается немецкий генерал, который координирует многонациональные силы, в основном в Центральной и Восточной Европе, сообщает издание.