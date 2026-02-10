İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    "Reuters": ABŞ NATO-nun iki qərargahında aparıcı rolundan imtina etmək istəyir

    Digər ölkələr
    • 10 fevral, 2026
    • 05:19
    Reuters: ABŞ NATO-nun iki qərargahında aparıcı rolundan imtina etmək istəyir

    ABŞ NATO-nun iki hərbi komandanlıq mərkəzinin idarə edilməsindəki rəhbər rolundan imtinanı, eyni zamanda alyansın bütün dəniz əməliyyatlarının idarəetmə mərkəzinə nəzarəti öz üzərinə götürməyi planlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" nəşri mənbəyə istinadən məlumat yayıb.

    Məlumata görə, Vaşinqton NATO-nun Norfolkdakı (Virciniya ştatı) Müştərək Qüvvələr Komandanlığına nəzarəti Böyük Britaniyaya, Neapoldakı komandanlığın şəxsi heyətlə təminatını isə İtaliyaya təhvil vermək niyyətindədir.

    Bununla yanaşı, ABŞ NATO-nun Müttəfiq Dəniz Komandanlığını – alyansın bütün dəniz qüvvələrinin Böyük Britaniyanın Hartfordşir qraflığında yerləşən əsas idarəetmə mərkəzini öz rəhbərliyi altına almağı planlaşdırır.

    Yenidənqurma planı həmçinin Almaniya və Polşanın Niderlandın Brunssum şəhərindəki NATO Müştərək Qüvvələr Komandanlığını öz üzərinə götürməsini nəzərdə tutur. Nəşr bildirib ki, hazırda bu işlə, əsasən, Mərkəzi və Şərqi Avropadakı çoxmillətli qüvvələri koordinasiya edən almaniyalı general məşğul olur.

    ABŞ NATO komandanlıq
    Reuters: США хотят отказаться от ведущей роли в двух штабах НАТО

    Son xəbərlər

    05:19

    "Reuters": ABŞ NATO-nun iki qərargahında aparıcı rolundan imtina etmək istəyir

    Digər ölkələr
    04:44

    Yaponiya Ukrayna üçün ölümcül olmayan ləvazimatlar satın alacaq

    Digər ölkələr
    04:16

    ABŞ Dövlət katibi 13-16 fevral aralığında Almaniya, Slovakiya və Macarıstana səfər edəcək

    Digər ölkələr
    03:38
    Video

    ABŞ-də təyyarə avtomobillə toqquşub, dörd nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    03:14

    "Kan": Qəzzaya yaxın vaxtlarda İndoneziyadan bir neçə min hərbçi göndərilə bilər

    Digər ölkələr
    02:57

    "Forbes": Azərbaycan Avrasiyanın geosiyasi baxımdan yenidən qurulmasında kilid rol oynayır

    Analitika
    02:33

    Britaniya Kralı qardaşı Endryunun Epşteynlə əlaqələrinin araşdırılmasına kömək edəcəyinə söz verib

    Digər ölkələr
    02:08

    Bosniya və Herseqovina NATO ilə əməkdaşlıq üzrə 2025-ci il İslahat Proqramını qəbul edib

    Digər ölkələr
    01:44

    KİV: İraqın ən böyük neft emalı zavodunda baş verən yanğında bir nəfər ölüb, səkkiz nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti