В Москве совершено покушение на генерал-лейтенанта Минобороны

В Москве неизвестный открыл стрельбу в жилом доме и ранил генерал-лейтенанта Министерства обороны России Владимира Алексеева.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Следственный комитет РФ.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что пострадавший госпитализирован. По данным следствия, неизвестный произвел несколько выстрелов в мужчину, после чего скрылся с места происшествия.

Раненый был доставлен в одну из городских больниц. Следственные органы устанавливают обстоятельства произошедшего и разыскивают подозреваемого, возбуждено уголовное дело.

Владимир Алексеев - первый заместитель начальника Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил России.