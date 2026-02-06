В Москве совершено покушение на генерал-лейтенанта Минобороны
Другие страны
- 06 февраля, 2026
- 11:42
В Москве неизвестный открыл стрельбу в жилом доме и ранил генерал-лейтенанта Министерства обороны России Владимира Алексеева.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Следственный комитет РФ.
Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что пострадавший госпитализирован. По данным следствия, неизвестный произвел несколько выстрелов в мужчину, после чего скрылся с места происшествия.
Раненый был доставлен в одну из городских больниц. Следственные органы устанавливают обстоятельства произошедшего и разыскивают подозреваемого, возбуждено уголовное дело.
Владимир Алексеев - первый заместитель начальника Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил России.
Последние новости
11:49
Фото
Видео
В Баку врачи выходили младенца, родившегся с весом 540 граммовЗдоровье
11:49
В Омане стартовали переговоры между делегациями Ирана и СШАВ регионе
11:42
В Москве совершено покушение на генерал-лейтенанта МинобороныДругие страны
11:29
В горнолыжном курорте в Италии из-за схода лавины погибли два человекаДругие страны
11:27
Медики рассказали о состоянии пострадавшей при стрельбе в лицее "İdrak"Здоровье
11:26
Фото
В Астаре в грузе зелени обнаружена крупная партия наркотиковБизнес
11:22
В Азербайджане определен порядок применения международных стандартовБизнес
11:22
Азербайджан выразил поддержку Турции в годовщину трагического землетрясенияВнешняя политика
11:13