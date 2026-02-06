Moskvada Rusiya Baş Kəşfiyyat İdarəsi rəsinin birinci müavini güllələnib
- 06 fevral, 2026
- 11:45
Moskvada naməlum şəxs yaşayış binasında atəş açaraq Rusiya Müdafiə Nazirliyinin general-leytenantı Vladimir Alekseyevi yaralayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya mətbuatı İstintaq Komitəsinə istinadən məlumat yayıb.
Məlumata görə, istintaq orqanları tərəfindən şəxsiyyəti müəyyən edilməmiş kişi Müdafiə Nazirliyinin general-leytenantı Vladimir Alekseyevə bir neçə dəfə atəş açıb. Atəş arxadan açılıb. Vladimir Alekseyev xəstəxanaya yerləşdirilib. Atəş açan kişi axtarılır.
Rusiya İstintaq Komitəsinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, qatil general-leytenantı Volokolamsk şossesindəki yaşayış binasının yanında gözləyib. Cinayət işi qətlə cəhd (RF CM-in 105-ci maddəsinin 1-ci hissəsi, 30-cu maddəsinin 3-cü hissəsi) və silahın qanunsuz dövriyyəsi (222-ci maddənin 1-ci hissəsi) maddələri ilə başlanılıb.
Qeyd edək ki, Vladimir Alekseyev Rusiya Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının Baş Kəşfiyyat İdarəsinin birinci müavinidir. 2017-ci ildə Alekseyev "Rusiya Qəhrəmanı" adına layiq görülüb.