İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Moskvada Rusiya Baş Kəşfiyyat İdarəsi rəsinin birinci müavini güllələnib

    Digər ölkələr
    • 06 fevral, 2026
    • 11:45
    Moskvada Rusiya Baş Kəşfiyyat İdarəsi rəsinin birinci müavini güllələnib

    Moskvada naməlum şəxs yaşayış binasında atəş açaraq Rusiya Müdafiə Nazirliyinin general-leytenantı Vladimir Alekseyevi yaralayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya mətbuatı İstintaq Komitəsinə istinadən məlumat yayıb.

    Məlumata görə, istintaq orqanları tərəfindən şəxsiyyəti müəyyən edilməmiş kişi Müdafiə Nazirliyinin general-leytenantı Vladimir Alekseyevə bir neçə dəfə atəş açıb. Atəş arxadan açılıb. Vladimir Alekseyev xəstəxanaya yerləşdirilib. Atəş açan kişi axtarılır.

    Rusiya İstintaq Komitəsinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, qatil general-leytenantı Volokolamsk şossesindəki yaşayış binasının yanında gözləyib. Cinayət işi qətlə cəhd (RF CM-in 105-ci maddəsinin 1-ci hissəsi, 30-cu maddəsinin 3-cü hissəsi) və silahın qanunsuz dövriyyəsi (222-ci maddənin 1-ci hissəsi) maddələri ilə başlanılıb.

    Qeyd edək ki, Vladimir Alekseyev Rusiya Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının Baş Kəşfiyyat İdarəsinin birinci müavinidir. 2017-ci ildə Alekseyev "Rusiya Qəhrəmanı" adına layiq görülüb.

    Rusiya general güllələnmə
    В Москве совершено покушение на генерал-лейтенанта Минобороны

    Son xəbərlər

    11:58

    Azərbaycan XİN Yeni Zelandiyanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    11:57

    "Real" və "Bavariya"nın sabiq futbolçusu ABŞ klubuna keçir

    Futbol
    11:56

    ETX bank və dövlət sektorlarına qarşı fişinq cəhdini araşdırıb

    İKT
    11:55

    Son 4 ildə azad olunmuş ərazilərə müntəzəm avtobus reysləri ilə 186 min nəfər səfər edib

    İnfrastruktur
    11:50

    İlham Əliyev İranın müdafiə nazirinə: Azərbaycan bölgədə yaranmış vəziyyətdən narahatdır

    Xarici siyasət
    11:47
    Foto

    Azərbaycan Prezidenti İranın müdafiə və silahlı qüvvələrə dəstək nazirini qəbul edib

    Xarici siyasət
    11:45

    Moskvada Rusiya Baş Kəşfiyyat İdarəsi rəsinin birinci müavini güllələnib

    Digər ölkələr
    11:42

    Kamran Əliyev Suraxanıda vətəndaşları qəbul edəcək

    Daxili siyasət
    11:41

    Omanda ABŞ ilə İran nümayəndələri arasında danışıqlar başlayıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti