    В Баку на трассе Зыхский круг-Аэропорт снижен скоростной режим

    Инфраструктура
    • 10 февраля, 2026
    • 07:46
    В Баку на трассе Зыхский круг-Аэропорт снижен скоростной режим

    В связи с наблюдаемыми в Баку осадками скоростной режим на ряде полос трассы Зыхский круг-Аэропорт снижен на 20 км/час.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ).

    Кроме того, на информационных табло отображен знак "скользкая дорога", указали в ведомстве.

    "Просим водителей соблюдать установленный скоростной режим", - говорится в сообщении.

    ситуация на дорогах Зыхский круг-аэропорт
    Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib
