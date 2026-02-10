В Баку на трассе Зыхский круг-Аэропорт снижен скоростной режим
Инфраструктура
- 10 февраля, 2026
- 07:46
В связи с наблюдаемыми в Баку осадками скоростной режим на ряде полос трассы Зыхский круг-Аэропорт снижен на 20 км/час.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ).
Кроме того, на информационных табло отображен знак "скользкая дорога", указали в ведомстве.
"Просим водителей соблюдать установленный скоростной режим", - говорится в сообщении.
Последние новости
08:37
Дорожная полиция обратилась к водителям на фоне наблюдающейся в стране непогодыИнфраструктура
08:26
На ряде столичных улиц и проспектов затруднено движение транспортаИнфраструктура
08:17
Фото
ДТП на Бакинской кольцевой спровоцировало пробкуПроисшествия
08:12
США планирует освободить крупные IT-компании от пошлин на чипыИКТ
07:46
В Баку на трассе Зыхский круг-Аэропорт снижен скоростной режимИнфраструктура
07:09
WSJ: Трамп хочет отменить принятые при Обаме нормы по парниковым газамДругие страны
06:37
СМИ: При крушении вертолета на юге Ливии погибли пять человекДругие страны
06:24
В Токио опровергли сообщение о присоединении к программе НАТО по Украине - ОБНОВЛЕНОДругие страны
05:52