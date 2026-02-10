В Баку на трассе Зыхский круг-Аэропорт снижен скоростной режим

В связи с наблюдаемыми в Баку осадками скоростной режим на ряде полос трассы Зыхский круг-Аэропорт снижен на 20 км/час.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ).

Кроме того, на информационных табло отображен знак "скользкая дорога", указали в ведомстве.

"Просим водителей соблюдать установленный скоростной режим", - говорится в сообщении.