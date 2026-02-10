Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib
İnfrastruktur
- 10 fevral, 2026
- 07:39
Hazırda Bakıda müşahidə edilən yağmurlu hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda bəzi zolaqlar üzrə sürət həddi 20 km/saat endirilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.
Bildirilib ki, bununla bağlı məlumat-sürət tablolarında dəyişiklik edilib. Eyni zamanda bütün tablolarda "sürüşkən yol" işarəsi qoyulub.
Son xəbərlər
07:39
Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilibİnfrastruktur
07:25
WSJ: Tramp Obamanın dövründə istixana qazları ilə bağlı qəbul edilmiş normaları ləğv etmək istəyirDigər ölkələr
06:47
KİV: Liviyanın cənubunda helikopter qəzası nəticəsində beş nəfər həlak olubDigər ölkələr
06:29
Yaponiyanın NATO-nun Ukrayna proqramına qoşulması ilə bağlı məlumat təkzib edilib - YENİLƏNİBDigər ölkələr
05:56
Video
ABŞ Sakit okeanda narkotacirlərin gəmisinə zərbə endiribDigər ölkələr
05:19
"Reuters": ABŞ NATO-nun iki qərargahında aparıcı rolundan imtina etmək istəyirDigər ölkələr
04:16
ABŞ Dövlət katibi 13-16 fevral aralığında Almaniya, Slovakiya və Macarıstana səfər edəcəkDigər ölkələr
03:38
Video
ABŞ-də təyyarə avtomobillə toqquşub, dörd nəfər xəsarət alıbDigər ölkələr
03:14