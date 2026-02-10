İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Tomas Tuxel "Nyukasl"ın baş məşqçisi postuna əsas namizədlərdəndir

    Futbol
    • 10 fevral, 2026
    • 14:28
    Tomas Tuxel Nyukaslın baş məşqçisi postuna əsas namizədlərdəndir
    Tomas Tuxel

    İngiltərə millisinin baş məşqçisi Tomas Tuxel DÇ-2026-dan sonra iş yerini dəyişə bilər.

    "Report" "Teamtalk" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, almaniyalı mütəxəssis "Nyukasl"ın "sükanı arxasına" keçməyə əsas namizədlərdən biridir.

    T.Tuxelin Premyer Liqadakı uğursuz çıxış səbəbindən yayda vəzifəsindən uzaqlaşdırılacağı gözlənilən Eddi Haunu əvəzləyəcəyi gözlənilir.

    Qeyd edək ki, almaniyalı məşqçi İngiltərədə daha əvvəl "Çelsi"ni də çalışdırıb. "Nyukasl" Premyer Liqada 25 turdan sonra 33 xalla 12-ci pillədə qərarlaşıb.

    Tomas Tuxel İngiltərə millisi DÇ-2026 Eddi Hau Futbol xəbərləri

