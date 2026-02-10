İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    "Şamaxı" – "Qarabağ" oyununun başlama saatı dəyişdirilib

    Futbol
    • 10 fevral, 2026
    • 14:14
    Şamaxı – Qarabağ oyununun başlama saatı dəyişdirilib

    Güclü qar səbəbindən Misli Premyer Liqasının XIX turunda keçirilməli olan "Şamaxı" – "Qarabağ" oyununun başlama saatı dəyişdirilib.

    Bu barədə "Report"a Peşəkar Futbol Liqasından məlumat verilib.

    Bildirilib ki, stadionun daha yaxşı vəziyyətə gətirilməsi, komandaların isinmə hərəkətlərini normal yerinə yetirə bilməsi üçün matça əvvəlcədən nəzərdə tutulduğu kimi saat 14:30-da deyil, 14:50-də start verilməsi planlaşdırılır.

    Misli Premyer Liqası Şamaxı - Qarabağ oyunu güclü qar Peşəkar Futbol Liqası

