"Şamaxı" – "Qarabağ" oyununun başlama saatı dəyişdirilib
Futbol
- 10 fevral, 2026
- 14:14
Güclü qar səbəbindən Misli Premyer Liqasının XIX turunda keçirilməli olan "Şamaxı" – "Qarabağ" oyununun başlama saatı dəyişdirilib.
Bu barədə "Report"a Peşəkar Futbol Liqasından məlumat verilib.
Bildirilib ki, stadionun daha yaxşı vəziyyətə gətirilməsi, komandaların isinmə hərəkətlərini normal yerinə yetirə bilməsi üçün matça əvvəlcədən nəzərdə tutulduğu kimi saat 14:30-da deyil, 14:50-də start verilməsi planlaşdırılır.
Son xəbərlər
15:00
Bakı və Əmman iqtisadi və investisiya əməkdaşlığını gücləndirməyi hədəfləyirBiznes
14:55
Ukrayna Gəmiçilik Administrasiyasının rəhbəri istefa veribDigər ölkələr
14:55
"Yuventus" futbolçusuna yeni müqavilə təklif edibFutbol
14:54
Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilibİnfrastruktur
14:52
AMB və "Visa" sərhədlərarası köçürmələrin təhlükəsizliyinin artırılmasını müzakirə ediblərMaliyyə
14:50
Ruben Vardanyanın cinayət işi üzrə məhkəmə yekun qərarla bağlı müşavirəyə gedib - YENİLƏNİBHadisə
14:50
Bəqai: İran və ABŞ diplomatik prosesin davam etdirilməsi barədə konsensusa nail olubDigər ölkələr
14:42
Peşəkar Futbol Liqası prezidentinin yenidən əməliyyat olunması planlaşdırılıbFutbol
14:34