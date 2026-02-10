Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    США ударили по судну наркоторговцев в Тихом океане

    Другие страны
    • 10 февраля, 2026
    • 05:52
    США ударили по судну наркоторговцев в Тихом океане

    США 9 февраля нанесли удар по принадлежащему наркоторговцам судну в восточной части Тихого океана, в результате атаки погибли два человека.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщило Южное командование ВС США.

    "Разведка подтвердила, что судно шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика", - говорится в публикации.

    В командовании также сообщили, что один из находившихся на судне выжил, военные уведомили об этом Береговую охрану США для проведения поисково-спасательной операции.

    США борьба с наркоторговлей Тихий океан
    ABŞ Sakit okeanda narkotacirlərin gəmisinə zərbə endirib
    Ты - Король

    Последние новости

    05:52

    США ударили по судну наркоторговцев в Тихом океане

    Другие страны
    05:13

    Reuters: США хотят отказаться от ведущей роли в двух штабах НАТО

    Другие страны
    04:45

    Япония будет закупать для Украины нелетальное снаряжение

    Другие страны
    04:06

    Госсекретарь США посетит ФРГ, Словакию и Венгрию с 13 по 16 февраля

    Другие страны
    03:39

    Босния и Герцеговина приняла Программу реформ по сотрудничеству с НАТО

    Другие страны
    03:21
    Видео

    В США самолет столкнулся с автомобилем, пострадали четыре человека

    Другие страны
    02:50

    Forbеs: Азербайджан играет ключевую роль в геополитической перестройке Евразии

    Аналитика
    02:17

    Kan: В Газу скоро могут направить несколько тысяч военных из Индонезии

    Другие страны
    01:49

    Карл III пообещал помочь расследовать связи его брата Эндрю с Эпштейном

    Другие страны
    Лента новостей