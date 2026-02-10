США ударили по судну наркоторговцев в Тихом океане
Другие страны
- 10 февраля, 2026
- 05:52
США 9 февраля нанесли удар по принадлежащему наркоторговцам судну в восточной части Тихого океана, в результате атаки погибли два человека.
Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщило Южное командование ВС США.
"Разведка подтвердила, что судно шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика", - говорится в публикации.
В командовании также сообщили, что один из находившихся на судне выжил, военные уведомили об этом Береговую охрану США для проведения поисково-спасательной операции.
США ударили по судну наркоторговцев в Тихом океане
