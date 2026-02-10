İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    ABŞ Sakit okeanda narkotacirlərin gəmisinə zərbə endirib

    Digər ölkələr
    • 10 fevral, 2026
    • 05:56
    ABŞ Sakit okeanda narkotacirlərin gəmisinə zərbə endirib

    ABŞ fevralın 9-da Sakit okeanın şərq hissəsində narkotacirlərə məxsus gəmiyə zərbə endirib, nəticədə iki nəfər həlak olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Cənub Komandanlığı "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.

    "Kəşfiyyat təsdiqləyib ki, gəmi Sakit okeanın şərq hissəsində məlum narkotik qaçaqmalçılığı marşrutları üzrə hərəkət edib və narkotrafik üçün istifadə olunub", - deyə paylaşımda bildirilib.

    Komandanlıq həmçinin qeyd edib ki, gəmidə olanlardan biri sağ qalıb, hərbçilər axtarış-xilasetmə əməliyyatının keçirilməsi üçün bu barədə ABŞ Sahil Mühafizəsinə məlumat veriblər.

    ABŞ sakit okean narkotacir
    США ударили по судну наркоторговцев в Тихом океане

    Son xəbərlər

    07:25

    WSJ: Tramp Obamanın dövründə istixana qazları ilə bağlı qəbul edilmiş normaları ləğv etmək istəyir

    Digər ölkələr
    06:47

    KİV: Liviyanın cənubunda helikopter qəzası nəticəsində beş nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    06:29

    Yaponiyanın NATO-nun Ukrayna proqramına qoşulması ilə bağlı məlumat təkzib edilib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    05:56
    Video

    ABŞ Sakit okeanda narkotacirlərin gəmisinə zərbə endirib

    Digər ölkələr
    05:19

    "Reuters": ABŞ NATO-nun iki qərargahında aparıcı rolundan imtina etmək istəyir

    Digər ölkələr
    04:16

    ABŞ Dövlət katibi 13-16 fevral aralığında Almaniya, Slovakiya və Macarıstana səfər edəcək

    Digər ölkələr
    03:38
    Video

    ABŞ-də təyyarə avtomobillə toqquşub, dörd nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    03:14

    "Kan": Qəzzaya yaxın vaxtlarda İndoneziyadan bir neçə min hərbçi göndərilə bilər

    Digər ölkələr
    02:57

    "Forbes": Azərbaycan Avrasiyanın geosiyasi baxımdan yenidən qurulmasında kilid rol oynayır

    Analitika
    Bütün Xəbər Lenti