İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    AMB islam maliyyəsi üzrə ilk brokerə lisenziya verib

    Maliyyə
    • 04 mart, 2026
    • 17:41
    AMB islam maliyyəsi üzrə ilk brokerə lisenziya verib

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) "Saf Təkaful Sığorta və Təkrarsığorta Brokeri" MMC-yə sığorta brokeri fəaliyyəti üçün lisenziya verib.

    Bu barədə "Report"a AMB-dən bildirilib.

    Şirkətin adı onun islam maliyyəsi üzrə fəaliyyət göstərəcəyindən xəbər verir.

    Hazırda Azərbaycanda 16 hüquqi şəxs sığorta brokeri lisenziyasına malikdir.

    Xatırladaq ki, şirkət 2025-ci ilin noyabr ayında dövlət qeydiyyatına alınıb. Onun hüquqi ünvanı Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Xarici dairəvi yolu, ev 20,mən 2, direktoru isə Eyvaz Cəfərlidir.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı islam maliyyəsi sığorta brokeri

    Son xəbərlər

    17:59

    Den Keyn: ABŞ İran ərazisinin dərinliklərinə doğru əməliyyatları genişləndirəcək

    Digər ölkələr
    17:57
    Foto

    Təşkilat Komitəsinin növbəti iclasında WUF13-ə hazırlıqla bağlı məruzələr dinlənilib

    Daxili siyasət
    17:51

    İsveçrə İrandan vətəndaşların təxliyəsinə görə Azərbaycana təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    17:47

    Ekspert: Xalçaçılıqda süni intellekt insanın önünə keçə bilməz

    İncəsənət
    17:45

    Starmer: Britaniya İranla bağlı əməliyyatlarda ABŞ ilə əməkdaşlıq edir

    Digər ölkələr
    17:43

    Azərbaycanın 17 yaşadək futbolçulardan ibarət millisinin heyəti açıqlanıb

    Futbol
    17:41

    AMB islam maliyyəsi üzrə ilk brokerə lisenziya verib

    Maliyyə
    17:37

    Pit Heqset: İran ABŞ və İsrailin hərbi əməliyyatına cavab vermək iqtidarında deyil

    Digər ölkələr
    17:36

    Skott Bessent: 15 %-lik qlobal rüsum yaxın günlərdə qüvvəyə minəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti