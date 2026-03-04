AMB islam maliyyəsi üzrə ilk brokerə lisenziya verib
Maliyyə
- 04 mart, 2026
- 17:41
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) "Saf Təkaful Sığorta və Təkrarsığorta Brokeri" MMC-yə sığorta brokeri fəaliyyəti üçün lisenziya verib.
Bu barədə "Report"a AMB-dən bildirilib.
Şirkətin adı onun islam maliyyəsi üzrə fəaliyyət göstərəcəyindən xəbər verir.
Hazırda Azərbaycanda 16 hüquqi şəxs sığorta brokeri lisenziyasına malikdir.
Xatırladaq ki, şirkət 2025-ci ilin noyabr ayında dövlət qeydiyyatına alınıb. Onun hüquqi ünvanı Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Xarici dairəvi yolu, ev 20,mən 2, direktoru isə Eyvaz Cəfərlidir.
