ЦБА впервые выдал лицензию брокеру по исламскому финансированию
Финансы
- 04 марта, 2026
- 18:48
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал лицензию ООО Saf Təkaful Sığorta və Təkrarsığorta Brokeri на деятельность страхового брокера.
Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, компания будет осуществлять деятельность в сфере исламского финансирования.
В настоящее время в Азербайджане лицензию страхового брокера имеют 16 юридических лиц.
Компания прошла государственную регистрацию в ноябре 2025 года. Ее юридический адрес: город Баку, Ясамальский район, Внешняя кольцевая дорога, дом 20, кв. 2, а директором является Эйваз Джафарли.
