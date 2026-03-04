ЦБА впервые выдал лицензию брокеру по исламскому финансированию

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал лицензию ООО Saf Təkaful Sığorta və Təkrarsığorta Brokeri на деятельность страхового брокера.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, компания будет осуществлять деятельность в сфере исламского финансирования.

В настоящее время в Азербайджане лицензию страхового брокера имеют 16 юридических лиц.

Компания прошла государственную регистрацию в ноябре 2025 года. Ее юридический адрес: город Баку, Ясамальский район, Внешняя кольцевая дорога, дом 20, кв. 2, а директором является Эйваз Джафарли.