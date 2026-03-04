ЦБА впервые выдал лицензию брокеру по исламскому финансированию

Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Финансы
    • 04 марта, 2026
    • 18:48
    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал лицензию ООО Saf Təkaful Sığorta və Təkrarsığorta Brokeri на деятельность страхового брокера.

    Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, компания будет осуществлять деятельность в сфере исламского финансирования.

    В настоящее время в Азербайджане лицензию страхового брокера имеют 16 юридических лиц.

    Компания прошла государственную регистрацию в ноябре 2025 года. Ее юридический адрес: город Баку, Ясамальский район, Внешняя кольцевая дорога, дом 20, кв. 2, а директором является Эйваз Джафарли.

    AMB islam maliyyəsi üzrə ilk brokerə lisenziya verib
