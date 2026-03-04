İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Den Keyn: ABŞ İran ərazisinin dərinliklərinə doğru əməliyyatları genişləndirəcək

    • 04 mart, 2026
    • 17:59
    Den Keyn: ABŞ İran ərazisinin dərinliklərinə doğru əməliyyatları genişləndirəcək

    ABŞ hərbi əməliyyatları genişləndirmək və İran ərazisinin dərinliklərinə doğru irəliləməyə başlamaq niyyətindədir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığının (CENTCOM) sədri general Den Keyn ABŞ-nin müharibə naziri Pit Heqsetlə birgə mətbuat konfransında bildirib.

    "İndi biz İran ərazisinin daha dərinliklərinə zərbələr endirərək və ABŞ qüvvələri üçün əlavə manevr azadlığı yaradaraq əməliyyatı genişləndirməyə başlayacağıq", - general qeyd edib.

    Onun sözlərinə görə, İranın pilotsuz uçuş aparatları ilə hücumlarının sayı döyüş əməliyyatlarının ilk günləri ilə müqayisədə 73 % azalıb: "Əldə olunan irəliləyiş CENTCOM-a İran sahilinin cənub cinahında havada üstünlük əldə etməyə, sarsıdıcı dəqiqlik və atəş gücü ilə onların müdafiəsini yarmağa imkan verib".

