Дэн Кейн: США расширят операции вглубь территории Ирана
Другие страны
- 04 марта, 2026
- 17:45
США намерены расширить военные операции и начать продвижение вглубь территории Ирана.
Как передает Report, об этом заявил председатель Центрального командования ВС США (CENTCOM) генерал Дэн Кейн на совместной пресс-конференции с министром войны США Питом Хегсетом.
"Теперь мы начнем расширять операцию, нанося удары все глубже по территории Ирана, создавая дополнительную свободу маневра для американских сил", - отметил генерал.
По его словам, число атак Ирана беспилотниками сократилось на 73% по сравнению с первыми днями боевых действий: "Достигнутый прогресс позволил CENTCOM установить локальное превосходство в воздухе на южном фланге иранского побережья и прорвать их оборону с подавляющей точностью и огневой мощью".
