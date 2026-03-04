Дэн Кейн: США расширят операции вглубь территории Ирана

США намерены расширить военные операции и начать продвижение вглубь территории Ирана.

Как передает Report, об этом заявил председатель Центрального командования ВС США (CENTCOM) генерал Дэн Кейн на совместной пресс-конференции с министром войны США Питом Хегсетом.

"Теперь мы начнем расширять операцию, нанося удары все глубже по территории Ирана, создавая дополнительную свободу маневра для американских сил", - отметил генерал.

По его словам, число атак Ирана беспилотниками сократилось на 73% по сравнению с первыми днями боевых действий: "Достигнутый прогресс позволил CENTCOM установить локальное превосходство в воздухе на южном фланге иранского побережья и прорвать их оборону с подавляющей точностью и огневой мощью".