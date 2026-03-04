İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Pit Heqset: İran ABŞ və İsrailin hərbi əməliyyatına cavab vermək iqtidarında deyil

    Digər ölkələr
    • 04 mart, 2026
    • 17:37
    Pit Heqset: İran ABŞ və İsrailin hərbi əməliyyatına cavab vermək iqtidarında deyil

    ABŞ-nin müharibə naziri Pit Heqset İrana zərbələrin "yeni dalğalar"ını anons edib.

    "Report" xəbər verir ki, o bunu brifinq zamanı bəyan edib.

    P.Heqset əlavə edib ki, Tehran indiki şəraitdə ABŞ və İsrail Silahlı Qüvvələrinin İrana qarşı əməliyyatına koordinasiyalı cavab vermək iqtidarında deyil.

    Onun sözlərinə görə, ABŞ ordusu İrana qarşı əməliyyatları davam etdirmək üçün bütün zəruri resurslara malikdir.

    Nazir vurğulayıb ki, ABŞ Silahlı Qüvvələrinin, o cümlədən ən müasir döyüş sursatı ehtiyatları kifayət qədərdir.

    Onun sözlərinə görə, ABŞ ordusu artıq əhəmiyyətli uğurlar əldə edib: "İranın Hərbi Hava Qüvvələri artıq mövcud deyil, İranın Hərbi Dəniz Qüvvələri artıq əhəmiyyətli amil deyil. ABŞ İranı hərbi potensialını tez bərpa etmək imkanından məhrum etməyə çalışır".

    Nazir qeyd edib ki, ABŞ və İsrail İranın səması üzərində "tam nəzarət" quracaqlar: "ABŞ qalib gəlir".

    Pit Heqset ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Пит Хегсет: Иран не способен ответить на операцию военных США и Израиля
    Pete Hegseth: Iran incapable of responding to US, Israeli military operations

    Son xəbərlər

    17:59

    Den Keyn: ABŞ İran ərazisinin dərinliklərinə doğru əməliyyatları genişləndirəcək

    Digər ölkələr
    17:57
    Foto

    Təşkilat Komitəsinin növbəti iclasında WUF13-ə hazırlıqla bağlı məruzələr dinlənilib

    Daxili siyasət
    17:51

    İsveçrə İrandan vətəndaşların təxliyəsinə görə Azərbaycana təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    17:47

    Ekspert: Xalçaçılıqda süni intellekt insanın önünə keçə bilməz

    İncəsənət
    17:45

    Starmer: Britaniya İranla bağlı əməliyyatlarda ABŞ ilə əməkdaşlıq edir

    Digər ölkələr
    17:43

    Azərbaycanın 17 yaşadək futbolçulardan ibarət millisinin heyəti açıqlanıb

    Futbol
    17:41

    AMB islam maliyyəsi üzrə ilk brokerə lisenziya verib

    Maliyyə
    17:37

    Pit Heqset: İran ABŞ və İsrailin hərbi əməliyyatına cavab vermək iqtidarında deyil

    Digər ölkələr
    17:36

    Skott Bessent: 15 %-lik qlobal rüsum yaxın günlərdə qüvvəyə minəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti