    Пит Хегсет: Иран не способен ответить на операцию военных США и Израиля

    Другие страны
    • 04 марта, 2026
    • 17:33
    Пит Хегсет: Иран не способен ответить на операцию военных США и Израиля

    Министр войны США Пит Хегсет анонсировал "новые волны" ударов по Ирану.

    Как передает Report, об этом он заявил в ходе брифинга.

    Хегсет добавил, что Тегеран в текущих условиях не способен дать скоординированный ответ на операцию американских и израильских вооруженных сил против Ирана.

    По его словам, американская армия имеет все необходимые ресурсы, чтобы продолжать операции против Ирана так долго, как это потребуется.

    Министр подчеркнул, что у ВС США имеются достаточные запасы боеприпасов, в том числе самых современных.

    По его словам, армия США уже добилась существенных успехов: "ВВС Ирана больше не существуют, ВМС Ирана больше не являются существенным фактором".

    "США стремятся лишить Иран возможности быстро восстановить военный потенциал", добавил Хегсет.

    Министр отметил, что США и Израиль установят "полный контроль" над небом Ирана. "Америка побеждает", - сказал он.

    Pit Heqset: İran ABŞ və İsrailin hərbi əməliyyatına cavab vermək iqtidarında deyil
    Pete Hegseth: Iran incapable of responding to US, Israeli military operations
