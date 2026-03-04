Пит Хегсет: Иран не способен ответить на операцию военных США и Израиля

Министр войны США Пит Хегсет анонсировал "новые волны" ударов по Ирану.

Как передает Report, об этом он заявил в ходе брифинга.

Хегсет добавил, что Тегеран в текущих условиях не способен дать скоординированный ответ на операцию американских и израильских вооруженных сил против Ирана.

По его словам, американская армия имеет все необходимые ресурсы, чтобы продолжать операции против Ирана так долго, как это потребуется.

Министр подчеркнул, что у ВС США имеются достаточные запасы боеприпасов, в том числе самых современных.

По его словам, армия США уже добилась существенных успехов: "ВВС Ирана больше не существуют, ВМС Ирана больше не являются существенным фактором".

"США стремятся лишить Иран возможности быстро восстановить военный потенциал", добавил Хегсет.

Министр отметил, что США и Израиль установят "полный контроль" над небом Ирана. "Америка побеждает", - сказал он.