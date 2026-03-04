Azərbaycanın 17 yaşadək futbolçulardan ibarət millisinin heyəti açıqlanıb
- 04 mart, 2026
- 17:43
Azərbaycanın 17 yaşadək qadın futbolçulardan ibarət millisinin martın 5-dən 10-dək Milli Komandaların Təlim-Məşq Mərkəzində təlim-məşq toplanış üçün heyəti və Avropa çempionatının seçmə mərhələsindəki oyunlarının təqvimi açıqlanıb.
"Report" AFFA-ya istinadən xəbər verir ki, komanda martın 11-də Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin oyunları üçün Sloveniyanın Catez ob Savi şəhərinə yollanacaq.
U-17 B Liqasının 3-cü qrupunda Sloveniya, Belçika və Farer adaları ilə qarşılaşacaq.
|N
|Ad/Soyad
|Club
|1
|İradə Əsədli
|Şəfa
|2
|Süməyyə Əhməd
|Ulduz
|3
|Aydan Abdullayeva
|Sabah
|4
|Aysu Əsədova
|Sabah
|5
|Ayan Abdiyeva
|Liman
|6
|Xədicə Rəhimova
|Neftçi
|7
|Zəhra İsmayılova
|Şəfa
|8
|Məryəm Nuruzadə
|Ulduz
|9
|Nuray Əzizova
|Təhsil 8 İOEUGİM
|10
|Aylin Əliyeva
|Ulduz
|11
|Xədicə Əlizadə
|Liman
|12
|Nuray Qurbanova
|Ulduz
|13
|Məryəm Səmədli
|Sabah
|14
|Suel Polikarpova
|Neftçi
|15
|Sara Səlimova
|Neftçi
|16
|Fatimə Kərimli
|Sabah
|17
|Dəniz Mikayıllı
|Şəfa
|18
|Mehri Məmmədzadə
|Sabah
|19
|Ebru Əmirova
|Ulduz
|20
|Könül Hüseynova
|Ulduz
|21
|Şəhanə Mirzəliyeva
|Liman
|22
|Zəhra Abdullayeva
|Ulduz
12 mart
15:00. Belçika – Azərbaycan
Baş hakim: Veronika Vasilçenko (Ukrayna).
Baş hakimin köməkçiləri: İrina Qolyak (Ukrayna), Kaya Şkrban (Sloveniya).
Dördüncü hakim: Tayda Xlebeç (Sloveniya).
Krşko, "Matiye Qubça" stadionu
15 mart
15:00. Sloveniya - Azərbaycan
Baş hakim: Oksana Kruç (Moldova).
Baş hakimin köməkçiləri: Natalya Çeban (Moldova), İrina Qolyak (Ukrayna).
Dördüncü hakim: Veronika Vasilçenko (Ukrayna).
Brejitse şəhər stadionu
18 mart
15:00. Azərbaycan – Farer adaları
Baş hakim: Veronika Vasilçenko (Ukrayna).
Baş hakimin köməkçiləri: İrina Qolyak (Ukrayna), Kaya Şkrban (Sloveniya).
Dördüncü hakim: Tayda Xlebeç (Sloveniya).
Krşko, "Matiye Qubça" stadionu