    Azərbaycanın 17 yaşadək futbolçulardan ibarət millisinin heyəti açıqlanıb

    Futbol
    • 04 mart, 2026
    • 17:43
    Azərbaycanın 17 yaşadək futbolçulardan ibarət millisinin heyəti açıqlanıb

    Azərbaycanın 17 yaşadək qadın futbolçulardan ibarət millisinin martın 5-dən 10-dək Milli Komandaların Təlim-Məşq Mərkəzində təlim-məşq toplanış üçün heyəti və Avropa çempionatının seçmə mərhələsindəki oyunlarının təqvimi açıqlanıb.

    "Report" AFFA-ya istinadən xəbər verir ki, komanda martın 11-də Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin oyunları üçün Sloveniyanın Catez ob Savi şəhərinə yollanacaq.

    U-17 B Liqasının 3-cü qrupunda Sloveniya, Belçika və Farer adaları ilə qarşılaşacaq.

    N Ad/Soyad Club
    1 İradə Əsədli Şəfa
    2 Süməyyə Əhməd Ulduz
    3 Aydan Abdullayeva Sabah
    4 Aysu Əsədova Sabah
    5 Ayan Abdiyeva Liman
    6 Xədicə Rəhimova Neftçi
    7 Zəhra İsmayılova Şəfa
    8 Məryəm Nuruzadə Ulduz
    9 Nuray Əzizova Təhsil 8 İOEUGİM
    10 Aylin Əliyeva Ulduz
    11 Xədicə Əlizadə Liman
    12 Nuray Qurbanova Ulduz
    13 Məryəm Səmədli Sabah
    14 Suel Polikarpova Neftçi
    15 Sara Səlimova Neftçi
    16 Fatimə Kərimli Sabah
    17 Dəniz Mikayıllı Şəfa
    18 Mehri Məmmədzadə Sabah
    19 Ebru Əmirova Ulduz
    20 Könül Hüseynova Ulduz
    21 Şəhanə Mirzəliyeva Liman
    22 Zəhra Abdullayeva Ulduz

    12 mart

    15:00. Belçika – Azərbaycan

    Baş hakim: Veronika Vasilçenko (Ukrayna).

    Baş hakimin köməkçiləri: İrina Qolyak (Ukrayna), Kaya Şkrban (Sloveniya).

    Dördüncü hakim: Tayda Xlebeç (Sloveniya).

    Krşko, "Matiye Qubça" stadionu

    15 mart

    15:00. Sloveniya - Azərbaycan

    Baş hakim: Oksana Kruç (Moldova).

    Baş hakimin köməkçiləri: Natalya Çeban (Moldova), İrina Qolyak (Ukrayna).

    Dördüncü hakim: Veronika Vasilçenko (Ukrayna).

    Brejitse şəhər stadionu

    18 mart

    15:00. Azərbaycan – Farer adaları

    Baş hakim: Veronika Vasilçenko (Ukrayna).

    Baş hakimin köməkçiləri: İrina Qolyak (Ukrayna), Kaya Şkrban (Sloveniya).

    Dördüncü hakim: Tayda Xlebeç (Sloveniya).

    Krşko, "Matiye Qubça" stadionu

    Azərbaycan millisi Avropa çempionatı Qadın futbolçular Təlim-məşq toplanışı təqvim seçmə mərhələ

