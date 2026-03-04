İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İsveçrə İrandan vətəndaşların təxliyəsinə görə Azərbaycana təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    • 04 mart, 2026
    • 17:51
    İsveçrə İrandan vətəndaşların təxliyəsinə görə Azərbaycana təşəkkür edib

    İsveçrə Yaxın Şərqdə vəziyyətin gərginləşməsi ilə əlaqədar İrandan İsveçrə vətəndaşlarının təxliyəsində göstərilən yardıma görə Azərbaycana təşəkkür edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə diplomatik missiyanın sosial şəbəkə hesabında bildirilib.

    "İsveçrə səfirliyi isveçrəli diplomatların və vətəndaşların İrandan təxliyəsində göstərilən operativ və qiymətli yardıma görə Azərbaycan hökumətinə təşəkkür edir. Belə kritik bir vaxtda əməkdaşlığı və dəstəyi yüksək qiymətləndiririk" - məlumatda qeyd olunub.

    Швейцария поблагодарила Азербайджан за помощь в эвакуации граждан из Ирана
    Switzerland thanks Azerbaijan for assistance in evacuating citizens from Iran

