Швейцария поблагодарила Азербайджан за помощь в эвакуации граждан из Ирана

Швейцария поблагодарила Азербайджан за оказанную помощь в эвакуации швейцарских граждан из Ирана в связи с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице дипломатической миссии в соцсетях.

"Посольство Швейцарии благодарит правительство Азербайджана за оперативную и ценную помощь в эвакуации швейцарских дипломатов и граждан из Ирана. Мы высоко ценим сотрудничество и поддержку в этот критический момент", - говорится в сообщении.