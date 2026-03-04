Швейцария поблагодарила Азербайджан за помощь в эвакуации граждан из Ирана
Внешняя политика
- 04 марта, 2026
- 17:39
Швейцария поблагодарила Азербайджан за оказанную помощь в эвакуации швейцарских граждан из Ирана в связи с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке.
Как передает Report, об этом говорится на официальной странице дипломатической миссии в соцсетях.
"Посольство Швейцарии благодарит правительство Азербайджана за оперативную и ценную помощь в эвакуации швейцарских дипломатов и граждан из Ирана. Мы высоко ценим сотрудничество и поддержку в этот критический момент", - говорится в сообщении.
