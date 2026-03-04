Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Швейцария поблагодарила Азербайджан за помощь в эвакуации граждан из Ирана

    Внешняя политика
    • 04 марта, 2026
    • 17:39
    Швейцария поблагодарила Азербайджан за оказанную помощь в эвакуации швейцарских граждан из Ирана в связи с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке.

    Как передает Report, об этом говорится на официальной странице дипломатической миссии в соцсетях.

    "Посольство Швейцарии благодарит правительство Азербайджана за оперативную и ценную помощь в эвакуации швейцарских дипломатов и граждан из Ирана. Мы высоко ценим сотрудничество и поддержку в этот критический момент", - говорится в сообщении.

