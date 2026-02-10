Госсекретарь США посетит ФРГ, Словакию и Венгрию с 13 по 16 февраля

Госсекретарь США Марко Рубио планирует посетить ФРГ, Словакию и Венгрию с 13 по 16 февраля.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Госдепартамента.

В ходе визита в ФРГ с 13 по 15 февраля Рубио примет участие в 62-й Мюнхенской конференции по безопасности. В Словакии госсекретарь будет находиться с 15 по 16 февраля: там он планирует обсудить развитие сотрудничества в сфере ядерной энергетики, диверсификацию поставок энергоносителей, а также модернизацию вооруженных сил этой европейской страны и ее обязательства в рамках НАТО.

В Венгрии глава американского внешнеполитического ведомства планирует затронуть вопросы энергетического сотрудничества между двумя странами.

Мюнхенская конференция по безопасности будет работать с 13 по 15 февраля. В ней примут участие главы государств и правительств около 65 стран, главы МИД и Минобороны более чем 90 государств. Откроет конференцию канцлер ФРГ Фридрих Мерц.