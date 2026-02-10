ABŞ Dövlət katibi 13-16 fevral aralığında Almaniya, Slovakiya və Macarıstana səfər edəcək
- 10 fevral, 2026
- 04:16
ABŞ Dövlət katibi Marko Rubio 13-16 fevral tarixlərində Almaniya, Slovakiya və Macarıstana səfər etməyi planlaşdırır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Departamentinin məlumatında deyilir.
13-15 fevral aralığında baş tutacaq Almaniyaya səfəri zamanı Rubio 62-ci Münxen Təhlükəsizlik Konfransında iştirak edəcək. Dövlət katibi fevralın 15-dən 16-dək Slovakiyada olacaq: orada nüvə energetikası sahəsində əməkdaşlığın inkişafını, enerji daşıyıcılarının tədarükünün diversifikasiyasını, həmçinin bu Avropa ölkəsinin silahlı qüvvələrinin modernləşdirilməsini və onun NATO çərçivəsindəki öhdəliklərini müzakirə etməyi planlaşdırır.
Amerika xarici siyasət idarəsinin rəhbəri Macarıstanda isə iki ölkə arasında enerji əməkdaşlığı məsələlərinə toxunmağı nəzərdə tutur.
Münxen Təhlükəsizlik Konfransı fevralın 13-dən 15-dək fəaliyyət göstərəcək. Tədbirdə 65-ə yaxın ölkənin dövlət və hökumət başçıları, 90-dan çox dövlətin xarici işlər və müdafiə nazirləri iştirak edəcək.