    WSJ: Трамп хочет отменить принятые при Обаме нормы по парниковым газам

    • 10 февраля, 2026
    • 07:09
    Администрация президента США Дональда Трампа пересмотрит выводы научного исследования времен бывшего американского лидера Барака Обамы о вреде парниковых газов для здоровья и благополучия населения.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

    По их информации, речь идет о выводе Агентства по охране окружающей среды (EPA) США от 2009 года, согласно которому шесть парниковых газов являются главной угрозой для населения. Это утверждение стало юридической основой для большинства климатических правил EPA, которые ограничивали допустимый уровень выбросов от электростанций и ужесточали стандарты топливной экономии для транспортных средств в соответствии с Законом о чистом воздухе.

    Газета пишет, что администрация Трампа планирует на этой неделе опубликовать указ об отмене нормативных требований по измерению, отчетности, сертификации и соблюдению федеральных стандартов выбросов парниковых газов для транспортных средств, а также пересмотреть связанные с ними программы, кредитные положения и обязательства для целых отраслей.

    По словам источников WSJ, новые правила не коснутся регулирования уровня выбросов от электростанций, нефтегазовых объектов и других стационарных источников. Однако отмечается, что грядущие изменения могут в будущем затронуть и эти предприятия.

    Трамп 20 января 2025 года, сразу после вступления в должность, подписал указ о выходе США из Парижского соглашения по климату. По условиям заключенного в 2015 году соглашения, свыше 190 его участников обязались добровольно сокращать выбросы углекислого газа в ближайшие десятилетия, чтобы удержать рост среднегодовой температуры на отметке в 1,5 или 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной стадией развития мировой экономики.

    WSJ: Tramp Obamanın dövründə istixana qazları ilə bağlı qəbul edilmiş normaları ləğv etmək istəyir
