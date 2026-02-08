Rusiyanın ordu generalına sui-qəsdin icraçısı BƏƏ-də saxlanılıb
- 08 fevral, 2026
- 13:07
Rusiya Ordusunun general-leytenantı Vladimir Alekseyevə sui-qəsdin icraçısı Lyubomir Korba BƏƏ-də saxlanılıb.
"Report"un Rusiya mətbuatına istinadən məlumatına görə, bu barədə Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin (FTX) İctimaiyyətlə Əlaqələr Mərkəzi xəbər yayıb.
Qeyd olunur ki, cinayətin birbaşa icraçısı olan 1960-cı il təvəllüdlü Rusiya vətəndaşı Lyubomir Korba Dubayda saxlanılaraq Rusiya tərəfinə təhvil verilib.
Onun əlbir olduğu Rusiya vətəndaşları - Viktor Vasin və Zinaida Serebritskaya olub. Birinci şəxs Moskvada saxlanılıb, ikincisi isə ölkədən qaçıb. Cinayəti törədənlərin axtarışı davam edir.
Xatırladaq ki, V.Alekseyevə sui-qəsd 6 fevral səhəri Moskvanın Volokolamskoye şosesindəki yaşayış binasında baş verib. O, bir neçə güllə yarası alıb və xəstəxanaya aparılıb.
General-leytenant Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargahının Baş İdarəsinin birinci müavini vəzifəsini tutur. 2017-ci ildə Rusiyanın Qəhrəmanı adını alıb.