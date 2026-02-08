İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Rusiyanın ordu generalına sui-qəsdin icraçısı BƏƏ-də saxlanılıb

    Region
    08 fevral, 2026
    • 13:07
    Rusiyanın ordu generalına sui-qəsdin icraçısı BƏƏ-də saxlanılıb

    Rusiya Ordusunun general-leytenantı Vladimir Alekseyevə sui-qəsdin icraçısı Lyubomir Korba BƏƏ-də saxlanılıb.

    "Report"un Rusiya mətbuatına istinadən məlumatına görə, bu barədə Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin (FTX) İctimaiyyətlə Əlaqələr Mərkəzi xəbər yayıb.

    Qeyd olunur ki, cinayətin birbaşa icraçısı olan 1960-cı il təvəllüdlü Rusiya vətəndaşı Lyubomir Korba Dubayda saxlanılaraq Rusiya tərəfinə təhvil verilib.

    Onun əlbir olduğu Rusiya vətəndaşları - Viktor Vasin və Zinaida Serebritskaya olub. Birinci şəxs Moskvada saxlanılıb, ikincisi isə ölkədən qaçıb. Cinayəti törədənlərin axtarışı davam edir.

    Xatırladaq ki, V.Alekseyevə sui-qəsd 6 fevral səhəri Moskvanın Volokolamskoye şosesindəki yaşayış binasında baş verib. O, bir neçə güllə yarası alıb və xəstəxanaya aparılıb.

    General-leytenant Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargahının Baş İdarəsinin birinci müavini vəzifəsini tutur. 2017-ci ildə Rusiyanın Qəhrəmanı adını alıb.

    В ОАЭ задержан исполнитель покушения на российского генерала

