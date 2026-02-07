Рубио: Россия годами нарушала условия договора о ядерном оружии

Россия пренебрегала Договором об ограничении ядерных арсеналов (СНВ-3) годами, поэтому Вашингтон хочет заключить новую сделку.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении госсекретаря США Марко Рубио.

Он отметил, что Москва прекратила выполнение договора СНВ-3 в 2023 году, а также на протяжении многих лет нарушала его условия.

По его словам, Россия разрушила действующую систему контроля.

"Договор требует наличия как минимум двух сторон, и перед Соединенными Штатами стоял выбор: либо в одностороннем порядке взять на себя обязательства, либо признать, что новая эра требует нового подхода. Не старого доброго договора СНВ-3, а чего-то нового", - говорится в заявлении Рубио.

Он напомнил, что 5 февраля договор СНВ-3 прекратил свое действие. Теперь между США и РФ впервые не осталось ни одного действующего соглашения об ограничении ядерных вооружений.

Госсекретарь добавил, что Россия поддерживает непрозрачное и быстрое наращивание ядерного арсенала Китая. Он подчеркнул, что с 2020 года Пекин увеличил количество ядерных боеголовок с 200 до более чем 600, а к 2030 году их количество может превысить 1000 единиц.

По его словам, двусторонние модели договоров устарели, так как США теперь противостоят двум равным ядерным соперникам.

Кроме того, Рубио озвучил новые принципы контроля над ядерным вооружениями, изложенные президентом США Дональдом Трампом:

"Во-первых, контроль над вооружениями больше не может быть двусторонним вопросом между США и Россией. Как ясно дал понять президент, другие страны несут ответственность за обеспечение стратегической стабильности, и Китай – в большей степени. Во-вторых, мы не примем условия, которые наносят вред США или игнорируют несоблюдение требований в стремлении к будущему соглашению... В-третьих, мы всегда будем вести переговоры с позиции силы. Россия и Китай не должны ожидать, что США будут стоять на месте, уклоняясь от своих обязательств и расширяя свои ядерные силы".

Рубио заверил, что США "будут поддерживать надежный, заслуживающий доверия и модернизированный ядерный потенциал сдерживания". Он подчеркнул, что Трамп хочет добиться сокращения количества ядерного оружия.