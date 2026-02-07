İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    ABŞ dövlət katibi: Rusiya illərdir ki, nüvə silahına dair müqaviləni pozur

    Digər ölkələr
    • 07 fevral, 2026
    • 03:13
    ABŞ dövlət katibi: Rusiya illərdir ki, nüvə silahına dair müqaviləni pozur

    Rusiya illərdir ki, START müqaviləsini (Strateji Hücum Silahlarının Azaldılması Müqaviləsi) müqaviləsini pozur, ona görə də Vaşinqton yeni bir razılaşma imzalamaq istəyir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ dövlət katibi Marko Rubionun açıqlamasında bildirilib.

    O qeyd etdi ki, Moskva 2023-cü ildə yeni START müqaviləsinin tətbiqini dayandırıb və illərdir onun şərtlərini pozur. Onun sözlərinə görə, Rusiya mövcud nəzarət sistemini məhv edib.

    "Müqavilə ən azı iki tərəfin iştirakını tələb edir və ABŞ bir seçim qarşısında qalıb: ya birtərəfli öhdəlik götürmək, ya da yeni bir dövrün yeni bir yanaşma tələb etdiyini qəbul etmək. Köhnə yaxşı yeni START müqaviləsi deyil, yeni bir şey".

    O, START-3 müqaviləsinin 5 fevralda qüvvədən düşdüyünü xatırladıb. İndi ilk dəfə olaraq, ABŞ və Rusiya arasında nüvə silahlarının məhdudlaşdırılması ilə bağlı vahid etibarlı razılaşma yoxdur.

    Dövlət katibi əlavə edib ki, Rusiya Çinin nüvə arsenalını qeyri-şəffaf və sürətlə artırmasını dəstəkləyir. O, 2020-ci ildən bəri Pekinin nüvə başlıqlarının sayını 200-dən 600-ə qədər artırdığını və 2030-cu ilə qədər bu rəqəmin 1000-i keçə biləcəyini vurğulayıb.

    ABŞ Rusiya nüvə
    Рубио: Россия годами нарушала условия договора о ядерном оружии

    Son xəbərlər

    04:17
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: "Biz Göyçəyə qayıdacaq, gözəl dağlarımızı, bulaqlarımızı görəcəyik"

    Daxili siyasət
    03:45

    ABŞ Prezidenti Hindistana xəbərdarlıq edib

    Digər ölkələr
    03:13

    ABŞ dövlət katibi: Rusiya illərdir ki, nüvə silahına dair müqaviləni pozur

    Digər ölkələr
    02:41

    "Reuters": ABŞ və Kiyev Ukraynada seçkilər və referendum keçirilməsini müzakirə edirlər

    Digər ölkələr
    02:15

    Rusiya 2025-ci ildə qaz hasilatını 3,3% azaldıb

    Region
    01:52

    ABŞ Ukraynaya hərbi texnika üçün ehtiyat hissələri göndərəcək

    Digər ölkələr
    01:30

    Amerikanın təyyarədaşıyan gəmisi Ərəbistan dənizinə çatıb

    Digər ölkələr
    01:05

    Qafqazdakı sülh müqavilələri Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin ən perspektivli marşruta çevirir

    Region
    00:21

    Ərzurumda TIR ilə avtomobil toqquşub: Ölənlər var

    Region
    Bütün Xəbər Lenti