    Госдеп США одобрил Украине новую поставку вооружения

    • 07 февраля, 2026
    • 01:47
    Государственный департамент США одобрил потенциальную сделку по поставке Украине запасных частей для военного оборудования на сумму около $185 млн.

    Как передает Report, об этом заявило Управление военного сотрудничества Пентагона.

    "Государственный департамент принял решение об одобрении потенциальной продажи правительству Украины запасных частей класса IX и сопутствующего оборудования на ориентировочную сумму 185 миллионов долларов", - уточняется в заявлении.

    В ней также говорится, что данная сделка будет способствовать реализации внешнеполитических и национальных интересов США, укрепляя безопасность страны-партнера, которая играет важную роль в политической стабильности и экономическом развитии Европы.

    В качестве обоснования сделки в заявлении отмечается, что Украина испытывает срочную потребность в усилении локальных возможностей по обслуживанию и поддержанию высокой готовности к эксплуатации американской техники и вооружений.

    "Поставка запасных частей позволит повысить боевую эффективность, улучшить логистику и снизить финансовую нагрузку благодаря более устойчивому и быстрому циклу ремонта. Продажа данного оборудования и оказание поддержки не изменят военный баланс в регионе. Реализация данной продажи не потребует направления дополнительных представителей правительства США или подрядчиков в Украину и не окажет отрицательного влияния на боеготовность вооружённых сил США", - говорится в заявлении.

