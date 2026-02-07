Трамп предупредил Индию о последствиях за возвращение к закупкам российской нефти

Администрация президента США Дональда Трампа будет готова принять меры против Индии, в том числе восстановить дополнительные импортные пошлины в размере 25% на ее товары, если она продолжит закупать российскую нефть.

Как передает Report, об этом говорится в подписанном и обнародованном указе президента США Дональда Трампа.

"Если американский министр торговли решит, что Индия возобновила прямой или непрямой импорт нефти Российской Федерации, то госсекретарь в процессе консультаций с министрами финансов, торговли, внутренней безопасности, представителем США на торговых переговорах вынесет рекомендации относительно того, следует ли мне предпринимать дополнительные действия в отношении Индии и до какой степени. Включая то, следует ли мне восстановить дополнительную пошлину в размере 25% на импорт товаров из Индии", - отмечается в документе.