    Британия направила истребители на Кипр в связи с ситуацией вокруг Ирана

    • 07 февраля, 2026
    • 04:17
    Британия направила истребители на Кипр в связи с ситуацией вокруг Ирана

    Правительство Великобритании направило дополнительные истребители на авиабазу Акротири на Кипре в свете напряженности вокруг Ирана.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Times.

    По ее информации, шесть истребителей F-35B ВВС Великобритании покинули 6 феврраля базу Марэм на востоке Англии и были развернуты на Кипре на случай обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сейчас на базе Акротири также базируются истребители Eurofighter Typhoon.

    Напомним, что 22 января Минобороны Соединенного Королевства проинформировало о переброске истребителей Eurofighter Typhoon в Катар по просьбе местных властей.

    Ранее газета The Guardian сообщила со ссылкой на оборонные источники, что Великобритания вряд ли окажет помощь США при возможном ударе по Ирану. При этом издание отметило, что ВВС Соединенного Королевства могут быть вовлечены в отражение ответного удара Ирана для защиты союзников на Ближнем Востоке.

    Великобритания Кипр истребители F-358 Eurofighter Typhoon
