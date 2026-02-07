Французские ВМС готовятся к введению в строй автономных минных тральщиков

Военно-морские силы Франции вскоре примут на вооружение безэкипажные катера, предназначенные для разминирования на море.

Как передает Report, об этом сообщил начальник штаба ВМС адмирал Николя Вожур в эфире телеканала LCI.

"Мы способны проводить разминирование определенных территорий и имеем возможность проецировать наши возможности в области минной войны за счет минных тральщиков. Сегодня это все дронифицируется, и вскоре у нас появятся беспилотники, предназначенные для ведения минной войны", - сказал адмирал.

В качестве потенциальной задачи он указал на возможность отправки таких катеров к берегам Объединенных Арабских Эмиратов для разминирования в Ормузском проливе, если этого потребует эскалация напряженности вокруг Ирана. Он добавил, что подобные катера могли бы пригодиться в Черном море после окончания украинского конфликта.

Отметим, что Франция и Великобритания договорились о совместной разработке новой системы противоминной защиты, которая будет включать безэкипажные аппараты. Первый этап программы предусматривает разработку и принятие на вооружение беспилотных катеров и подводных дронов, которые совместно разрабатывают французские Thales и ECA Group, а также британская BAE Systems. В будущем планируется разработать новые противоминные тральщики и корабли для групп водолазов-саперов, а также системы анализа данных. ВМС Франции начали испытания первого такого аппарата 19 декабря 2024 года, военные моряки Великобритании получили аналогичный аппарат 17 февраля 2025 года.