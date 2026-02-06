İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Ərzurumda TIR ilə avtomobil toqquşub: Ölənlər var

    Region
    • 07 fevral, 2026
    • 00:21
    Ərzurumda TIR ilə avtomobil toqquşub: Ölənlər var

    Türkiyənin Ərzurum şəhərində TIR ilə avtomobil toqquşub, 4 nəfər ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb.

    İlkin məlumata görə, ölənlər avtomobildəki bir ailənin dörd üzvüdür.

    Qəza yerinə təcili tibbi yardım və xilasetmə brqiadaları cəlb olunub. Yaralıların da olduğu qəzanın başvermə səbəbləri ilə bağlı istintaq başlanılıb, polis araşdırma aparır.

    Ərzurum TIR qəza Ölənlər
