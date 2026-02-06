Ərzurumda TIR ilə avtomobil toqquşub: Ölənlər var
Region
- 07 fevral, 2026
- 00:21
Türkiyənin Ərzurum şəhərində TIR ilə avtomobil toqquşub, 4 nəfər ölüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb.
İlkin məlumata görə, ölənlər avtomobildəki bir ailənin dörd üzvüdür.
Qəza yerinə təcili tibbi yardım və xilasetmə brqiadaları cəlb olunub. Yaralıların da olduğu qəzanın başvermə səbəbləri ilə bağlı istintaq başlanılıb, polis araşdırma aparır.
