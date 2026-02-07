Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В турецком городе Эрзурум столкнулись грузовик и легковой автомобиль, есть погибшие

    В регионе
    • 07 февраля, 2026
    • 00:46
    В турецком городе Эрзурум столкнулись грузовик и легковой автомобиль, есть погибшие

    В турецком городе Эрзурум грузовик столкнулся с легковым автомобилем, в результате чего погибли 4 человека.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Haber Global.

    По предварительным данным, погибшие - четыре члена одной семьи, находившиеся в автомобиле.

    На место происшествия прибыли бригады скорой помощи и спасатели. Начато расследование причин аварии, полиция проводит проверку.

    Ərzurumda TIR ilə avtomobil toqquşub: Ölənlər var
