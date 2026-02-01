Türkiyəli məşqçi səhhəti ilə bağlı "Gəncə" klubundan ayrılıb
- 07 fevral, 2026
- 00:00
Türkiyəli məşqçi Yusuf Aydilek "Gəncə" basketbol klubu ilə vidalaşıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə komandanın mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Köməkçi məşqçi səhhəti ilə bağlı vətəninə yollanmaq məcburiyyətində qalıb.
Qeyd edək ki, Yusuf Aydilek baş məşqçi Halil Atlının köməkçisi funksiyasını yerinə yetirirdi.
00:00
