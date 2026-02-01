İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Türkiyəli məşqçi səhhəti ilə bağlı "Gəncə" klubundan ayrılıb

    Komanda
    • 07 fevral, 2026
    • 00:00
    Türkiyəli məşqçi səhhəti ilə bağlı Gəncə klubundan ayrılıb

    Türkiyəli məşqçi Yusuf Aydilek "Gəncə" basketbol klubu ilə vidalaşıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə komandanın mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Köməkçi məşqçi səhhəti ilə bağlı vətəninə yollanmaq məcburiyyətində qalıb.

    Qeyd edək ki, Yusuf Aydilek baş məşqçi Halil Atlının köməkçisi funksiyasını yerinə yetirirdi.

    basketbol Yusuf Aydilek

