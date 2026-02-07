İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Ağ Ev Qəzza Sülh Şurası liderlərinin ilk görüşünü keçirməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    • 07 fevral, 2026
    • 08:53
    Ağ Ev Qəzza Sülh Şurası liderlərinin ilk görüşünü keçirməyi planlaşdırır

    Ağ Ev Qəzza Sülh Şurası liderlərinin ilk görüşünü 19 fevralda keçirməyi planlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Axios" məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, Qəzza zolağının yenidən qurulması üçün ianə toplama konfransı kimi də xidmət edəcək görüşün planlaşdırılması ilkin mərhələdədir və dəyişikliklərə məruz qala bilər.

    Ağ Ev Qəzza Sülh Şurası Liderlər
    Белый дом намерен созвать первое заседание "Совета мира" по Газе

    Son xəbərlər

    09:00

    Azərbaycan cüdoçuları "Böyük Dəbilqə" turnirində mübarizəyə başlayırlar

    Fərdi
    08:53

    Ağ Ev Qəzza Sülh Şurası liderlərinin ilk görüşünü keçirməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    08:31

    Yaponiyanın Baş naziri Kuril adaları ilə bağlı mitinqdə iştirak edəcək

    Digər ölkələr
    08:24

    ABŞ tezliklə BMT-yə milyardlarla dollarlıq borcunun ilkin ödənişini edəcək

    Digər ölkələr
    08:03

    Azərbaycan səfiri BMT-də mina təhlükəsi və keçmiş köçkünlərin qayıdışını gündəmə gətirib

    Xarici siyasət
    07:43

    ABŞ liderinin çinli həmkarı ilə görüşü baş tutmaya bilər

    Digər ölkələr
    07:06

    Yaponiyada qar son 18 gündə 45 nəfərin ölümünə səbəb olub

    Digər
    06:50

    Macarıstanın Baş naziri yenidən Aİ-ni tənqid edib

    Digər ölkələr
    06:14

    ABŞ gələn həftə baş tutacaq danışıqlarda İranla razılaşmaya tələsmir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti