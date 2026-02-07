Ağ Ev Qəzza Sülh Şurası liderlərinin ilk görüşünü keçirməyi planlaşdırır
Digər ölkələr
- 07 fevral, 2026
- 08:53
Ağ Ev Qəzza Sülh Şurası liderlərinin ilk görüşünü 19 fevralda keçirməyi planlaşdırır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Axios" məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, Qəzza zolağının yenidən qurulması üçün ianə toplama konfransı kimi də xidmət edəcək görüşün planlaşdırılması ilkin mərhələdədir və dəyişikliklərə məruz qala bilər.
