Əraqçi: İran və ABŞ yaxın vaxtlarda danışıqların ikinci raundunu keçirməyi planlaşdırır

    Region
    • 07 fevral, 2026
    • 14:00
    İran və ABŞ arasında dolayı danışıqların ikinci raundunun keçiriləcəyi dəqiq tarix müəyyən edilməyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi Qətərin "Al Jazeera" telekanalına müsahibəsində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Tehran və Vaşinqton tezliklə yeni görüş keçirməkdə qərarlıdır.

    "Hazırda danışıqların ikinci raundunun keçiriləcəyi konkret tarix yoxdur, lakin biz (Tehran - red.) və Vaşinqton hesab edirik ki, görüş bu yaxınlarda baş tutmalıdır", - nazir qeyd edib.

    Арагчи: Иран и США намерены вскоре провести второй раунд переговоров
    Iran's FM says no date set for second round of indirect talks with US

