    В регионе
    • 07 февраля, 2026
    • 13:53
    Арагчи: Иран и США намерены вскоре провести второй раунд переговоров

    Точная дата проведения второго раунда непрямых переговоров между Ираном и США не определена.

    Как передает Report, об этом в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

    Вместе с тем, по его словам, Тегеран и Вашингтон настроены вскоре провести новую встречу.

    "Сейчас нет конкретной даты проведения второго раунда переговоров, однако мы (Тегеран - ред.) и Вашингтон считаем, что он должен вскоре состояться", - отметил он.

