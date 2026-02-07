Арагчи: Иран и США намерены вскоре провести второй раунд переговоров

Точная дата проведения второго раунда непрямых переговоров между Ираном и США не определена.

Как передает Report, об этом в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

Вместе с тем, по его словам, Тегеран и Вашингтон настроены вскоре провести новую встречу.

"Сейчас нет конкретной даты проведения второго раунда переговоров, однако мы (Тегеран - ред.) и Вашингтон считаем, что он должен вскоре состояться", - отметил он.